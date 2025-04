Misilmeri, il paese intero saluta Sara Campanella: maxi schermo in piazza per i funerali

StrettoWeb

La piazza di Misilmeri è gremita, così come la chiesa San Giovanni Battista. La salma di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria vittima di femminicidio, è stata portata a spalla dalla chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla chiesa madre che si trova nella stessa piazza. I giovani indossano una maglietta bianca con la scritta nera ‘No Violenza‘. I familiari hanno portato una foto con l’immagine di Sara e un palloncino rosa a forma di cuore con su scritto la frase preferita dalla giovane universitaria: “Mi amo troppo per stare con chiunque“. Il silenzio ha caratterizzato questi momenti. Solo quanto la bara bianca ha iniziato a salire le scale della chiesa si è levato un applauso.

Maxi schermo in piazza a Misilmeri per i funerali di Sara

La chiesa di San Giovanni Battista non può contenere tutti quelli che si sono ritrovati a Misilmeri per partecipare all’ultimo saluto di Sara Campanella, la giovane uccisa a Messina dal collega Stefano Argentino. In previsione di questa affluenza è stato installato un maxi schermo in piazza che permetterà di seguire dall’esterno la funzione religiosa che sarà officiata dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

Ai funerali di Sara il presidente della Regione e i sindaci

Ai funerali di Sara Campanella a Misilmeri sono arrivati, tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, accompagnato dal deputato Gaspare Vitrano. Presenti anche i sindaci di Messina, Federico Basile, e di Misilmeri Rosario Rizzolo, oltre ai vertici delle forze dell’ordine.

