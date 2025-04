Michele Laganà confermato presidente ANCE Reggio Calabria

StrettoWeb

L’Assemblea dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) di Reggio Calabria, nella seduta del 4 aprile 2025, ha eletto nel proprio seno il nuovo Presidente dell’Associazione per il quadriennio 2025-2029 completando altresì il quadro dei propri Organi Direttivi già in carica con l’elezione dei due Vice Presidenti e del Tesoriere. A conclusione delle operazioni di votazione e di scrutinio, quale primo punto all’ordine del giorno elettorale, l’Assemblea ha eletto – all’unanimità – l’arch. Michele Laganà alla presidenza dell’Associazione per il quadriennio 2025 -2029.

Nel contempo il medesimo organo assembleare ha provveduto ad eleggere il geom. Francesco Carnovale ed il dott. Herbert Nunzio Catalano, designati dal neo presidente e già componenti del Consiglio Generale dell’associazione, quali vice-presidenti e l’arch. Santo Surace, quale Tesoriere di ANCE Reggio Calabria.

L’elezione del presidente, dei due vicepresidenti e del tesoriere arriva al culmine di un percorso avviato dal Consiglio Generale di Ance Reggio Calabria che ha affidato alla commissione dei saggi (formata dal past president, geom. Francesco Siclari, dal geom. Armando Pellicanò e dal dott. Herbert Nunzio Catalano), il compito di consultare la base associativa al fine di raccogliere indicazioni e valutazioni su possibili candidature. Al termine di questa fase, improntata alla più ampia e trasversale partecipazione della propria base, quella del presidente Laganà è risultata la candidatura di riferimento per la maggioranza assoluta delle imprese associate.

Al termine dei lavori, subito dopo la proclamazione, il presidente Laganà ha ringraziato l’assemblea dei soci per la rinnovata fiducia tributata nei propri confronti, rivolgendo a tutti i colleghi parole di gratitudine per l’unanime e caloroso consenso ricevuto, ribadendo il proprio impegno in favore del sistema imprenditoriale edile e dell’economia locale nell’alveo di legalità, trasparenza e professionalità tracciato in occasione del suo primo mandato.

“Sono profondamente lusingato e particolarmente lieto – ha dichiarato l’architetto Laganà – per la fiducia che nel corso delle consultazioni e propriamente oggi l’Assemblea ha voluto confermarmi e che comporta principalmente l’impegno di contribuire a soluzioni e prospettive per accompagnare il sistema delle costruzioni reggine di fronte alle incertezze ed alle nuove sfide che il mondo contemporaneo ci pone, con un’attenzione particolare alle peculiari condizioni del contesto territoriale di riferimento.

Sfide che riguardano la decarbonizzazione e la mitigazione degli impatti ambientali del settore edile, quella della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, della legalità e della necessaria opera diffusa di rigenerazione urbana ed infrastrutturazione territoriale anche e soprattutto per garantire l’attrattività indispensabile per risolvere le criticità dei trend demografici e lo spopolamento del territorio soprattutto da parte delle coorti giovanili.

In parallelo, dovremo continuare a spenderci per superare le debolezze storiche del nostro settore e del nostro territorio, tra cui quella gravissima delle ramificazioni e delle ingerenze della criminalità organizzata nell’economia e della concorrenza sleale in tutte le sue forme.

Proprio in tale ottica ritengo imprescindibile la prosecuzione ed il rafforzamento della collaborazione con le Istituzioni e con l’associazione antiracket FAI Reggio Calabria guidata dal presidente Francesco Siclari per affermare la sostanza di un sistema imprenditoriale al fianco dello Stato nella lotta per la legalità e per il presidio di uno stato di diritto nel quale dispiegare l’azione imprenditoriale, indispensabile per creare occupazione, sviluppo e benessere sul territorio.

In questo compito difficile sono sostenuto dalla certezza di poter contare sul contributo di tutta la categoria dei costruttori, dotata di altissima professionalità, spirito di sacrificio e capacità generativa, grazie alla quale potremo affrontare al meglio i problemi di settore come della più ampia economia reggina”.

Agli altri componenti eletti il Presidente di ANCE Reggio Calabria, Michele Laganà, ha espresso a nome di tutta l’Assemblea il compiacimento per l’investitura e l’augurio di buon lavoro.

“Invito tutti, con forza, a guardare avanti ed a lavorare insieme per il rinnovamento delle costruzioni reggine e l’attrattività del nostro territorio – prosegue il presidente Laganà – senza farci scoraggiare dalle crisi politiche ed economiche globali ed anzi cogliendo le opportunità che in uno scenario di incertezza ed innovazione accelerata pure si intravedono. In questo percorso auspico e sono certo che anche i nuovi componenti eletti insieme con il Consiglio Generale e tutta la base associativa, daranno un importante contributo alle attività ed alle iniziative della nostra storica Associazione.

In questa visione, ci conforta la forza del nostro sistema associativo regionale e nazionale oggi più che mai investito della responsabilità di offrire un contributo di valore e sempre più determinante per aiutare il nostro Paese a ritrovare prospettive di pace e condizioni di benessere duraturo”.

