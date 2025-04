“Mia figlia dispersa a Gambarie, salvata all’alba: grazie ai Vigili del Fuoco”: la lettera di ringraziamento della mamma della giovane

StrettoWeb

“Buongiorno, sono l’Architetto Michela Morgante, ieri in tarda serata ho allertato i Vigili del Fuoco perché mia figlia Federica di anni 17 uscita con il papà per un’escursione a Gambarie non era rientrata. Dopo varie telefonate i cellulari erano irraggiungibili. I vigili del Fuoco, per tranquillizzarmi mi hanno ospitata presso la loro S.O. per tutta la notte. Ho seguito le incessanti ricerche, anche quando la notte era fitta. Finalmente alle ore 07,00 sentivo via cavo che erano stati ritrovati sani e salvi ’intervento delle squadre dei vigili del fuoco TURNO B, che per tutta la notte si è prodigato impiegano tutte le risorse strumentali e UMANE gioiva con noi. Da mamma esprimo un grande ringraziamento a questo corpo dei Vigili del Fuoco TURNO B ed alle squadre TAS, e Operativi. Chiedo che questa lettera aperta sia la giusta gratitudine che i Vigili del Fuoco meritano. Un connubio tra umanità e professionalità”. E’ questa la lettera di ringraziamento ai Vigili del Fuoco inviata alla Redazione di StrettoWeb dalla mamma della giovane che ieri sera si era persa con il papà in Aspromonte

