MessinaCon Day Zero 2025: si comincia con una gara di cosplay

StrettoWeb

Il conto alla rovescia per il MessinaCon 2025 è ufficialmente iniziato e, per scaldare i motori prima del grande evento, venerdì 11 aprile si terrà il Day Zero, una giornata speciale che vedrà protagonista una delle competizioni più amate dal pubblico nerd: la Gara Cosplay! L’evento, che si svolgerà presso Voltapagina, offrirà agli appassionati di cosplay l’opportunità di sfoggiare i propri costumi e interpretare i loro personaggi preferiti davanti a una giuria esperta e a un pubblico entusiasta. La competizione prevede diverse categorie di premiazione, tra cui Miglior Cosplay Singolo, Miglior Interpretazione e Miglior Costume Artigianale, con fantastici premi in palio!

Per partecipare, i cosplayer dovranno iscriversi compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del MessinaCon. L’evento sarà aperto a tutti, e il pubblico potrà godersi una serata all’insegna della creatività e della passione per il mondo nerd e pop.

Il MessinaCon 2025 si conferma così come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti, giochi, cinema e cultura geek. Non perdete l’occasione di immergervi nell’atmosfera magica del Day Zero e di vivere un’anteprima esclusiva della fiera!

Per maggiori informazioni e per iscriversi alla Gara Cosplay, seguire i canali ufficiali e visitate il sito web del MessinaCon.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.