Messina: volontari della Protezione Civile ai funerali di Papa Francesco

Una squadra di volontari del Gruppo comunale di Messina ha partecipato alla colonna mobile composta da 12 mezzi, 43 volontari e 3 funzionari provenienti da tutte le province della Sicilia, disposta dal dipartimento Regionale di Protezione Civile per dare assistenza e accoglienza alle centinaia di migliaia di pellegrini che si sono recati a Roma in occasione dei funerali del Santo Padre.

La colonna mobile, operativa in tempi brevi, è partita lo scorso mercoledì 23 da Messina per giungere nel campo allestito a Centocelle dal dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ha ospitato migliaia di volontari ed ha ricevuto la visita del capo dipartimento nazionale Fabio Ciciliano e di monsignor Rino Fisichella, che hanno dichiarato: “In questo momento in via della Conciliazione si vedono i vostri colori e vi posso garantire la gratitudine da parte della Santa Sede per questa immediata risposta positiva che avete dato. È un segno di affetto e di attenzione”. Nella notte di oggi i volontari messinesi sono rientrati a Messina con i mezzi della colonna mobile degli enti locali ANCI di Messina, insieme alla pattuglia siciliana, dopo aver prestato servizio presso il campo di protezione civile di Centocelle e piazza San Pietro, impegnati in attività di distribuzione di acqua e di assistenza generica alla popolazione e ai pellegrini in fila per l’ultimo saluto al Pontefice.

Le parole di Basile, Minutoli e Palumbo

“Siamo orgogliosi dei nostri volontari – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – che ancora una volta hanno dimostrato grande spirito di servizio, generosità e professionalità, rappresentando con onore la città di Messina in un momento così solenne e significativo per il mondo intero”.

“L’impegno della Protezione Civile di Messina – ha aggiunto l’assessore competente Massimiliano Minutoli – è stato fondamentale per garantire assistenza a migliaia di pellegrini in un evento di portata mondiale. Il nostro ringraziamento va a tutti i volontari che, con dedizione e tempestività, hanno risposto alla chiamata di aiuto”.

“Un’esperienza intensa e toccante – ha commentato il coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile, Sabrina Palumbo – che ha messo in evidenza il valore del volontariato e l’importanza del lavoro di squadra. I nostri volontari hanno lavorato senza sosta con professionalità e umanità, portando un piccolo, ma prezioso contributo in un’occasione storica”.

