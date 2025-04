Messina, tavolo tecnico a palazzo Zanca: confronto con le categorie del commercio e dell’artigianato

StrettoWeb

Oggi, venerdì 4 aprile, presso i locali dell’Assessorato alle Attività produttive siti a palazzo Zanca, a Messina, si è tenuta una nuova riunione del Tavolo tecnico permanente convocato dall’assessore Massimo Finocchiaro, alla presenza delle principali sigle del commercio e dell’artigianato. Al centro del confronto, le esigenze concrete degli operatori del settore e i prossimi interventi previsti dall’amministrazione. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, FIPE, Confartigianato, Sada Casa e Upla Clai, rispettivamente: Benny Bonaffini, Francesco Arena, Carmelo Picciotto, ing. Carmelo Di Bartola, Danny Anna, dott.ssa Federica Lisi, avv. Salvatore Longo e dott. Natale Carbone.

Temi di discussione

Tra i temi principali, l’avvio dei lavori sul Viale San Martino, già annunciato nei giorni scorsi in conferenza stampa, e il piano “Messina Investe – Interventi e Strategie per una Città Competitiva 2025-2028”, che punta al rilancio economico attraverso azioni strutturali e mirate. È prossima la pubblicazione del bando per gli incentivi alle imprese, nell’ambito del Pon Plus 2021/2027, evidenziando l’obiettivo di sostenere chi è in difficoltà e incentivare la crescita del tessuto produttivo locale.

Le parole di Finocchiaro

“Questo Tavolo tecnico permanente – ha detto l’assessore Finocchiaro – rappresenta un’importante opportunità di dialogo tra le istituzioni e le categorie produttive, per affrontare insieme le sfide che il commercio e l’artigianato di Messina stanno vivendo. Le misure che presto metteremo in campo con il Pon Plus 21/27, insieme agli incentivi alle imprese, sono un segno concreto dell’impegno dell’Amministrazione comunale per sostenere e rilanciare il nostro tessuto economico locale”.

I rappresentanti delle categorie presenti hanno apprezzato l’opportunità offerta dal tavolo permanente (che si riunirà mensilmente) per avanzare richieste e suggerimenti utili per le attività economiche cittadine. In vista dei prossimi incontri, le organizzazioni sindacali hanno richiesto che vengano invitati anche altri Assessori della Giunta comunale per trattare tematiche specifiche di ciascuna competenza.

