“In tangenziale controllano la velocità”, messaggio virale a Messina: “notizie infondate”

“In merito ai messaggi vocali anonimi diffusi in questi giorni tramite social network, chat private e gruppi di messaggistica, relativi alla presunta installazione di dispositivi “Scout” per il rilevamento della velocità media lungo il tratto di Tangenziale Messina – Giostra – Boccetta – Tremestieri, si comunica alla cittadinanza che tali informazioni sono totalmente prive di fondamento“. E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Comunale di Messina, Nello Pergolizzi. “A seguito di interlocuzioni formali avviate dallo scrivente con la Polizia Stradale di Messina, è stato confermato che non risultano installati nuovi dispositivi di rilevazione della velocità lungo il suddetto tratto di strada e che le voci circolate non trovano alcun riscontro nella realtà”, sottolinea Pergolizzi.

“Si invita pertanto la cittadinanza a non dare credito a notizie non ufficiali e non verificate, che rischiano di generare inutili allarmismi e confusione tra gli utenti della strada. Resta ferma, in ogni caso, l’importanza del rispetto dei limiti di velocità vigenti (80 km/h sulla tangenziale), a tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità di tutti”, conclude Pergolizzi.

