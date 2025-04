Messina, successo per “Cuori CerAmici”: oltre 2.600 uova solidali per il Centro Autismo di Nizza di Sicilia

StrettoWeb

La Pasqua 2025 sarà ricordata con una grande ondata di affetto, generosità e bellezza. Si è conclusa, infatti, con un successo straordinario la campagna solidale ‘Cuori CerAmici’ del Centro Diurno Autismo di Nizza di Sicilia, ideata e curata per l’associazione, dal fundraiser e comunicatore sociale, Alessandro Silipigni. Un progetto che ha mobilitato scuole, comuni, volontari e famiglie, unendo centinaia di persone intorno a un gesto semplice, ma dal significato profondo.

Oltre 2.600 uova di Pasqua solidali distribuite tra banchetti e scuole. Un risultato che ha superato ogni aspettativa, tanto da costringere il Centro a rifiutare ulteriori richieste: tutte le uova sono andate esaurite in pochissimi giorni. Una risposta commovente e così calorosa da confermare che la solidarietà ha davvero un cuore grande.

Ogni uovo è stato un pezzo unico, arricchito da ceramiche dipinte a mano dalle ragazze e dai ragazzi con autismo nel laboratorio del Centro. Piccole opere d’arte che hanno parlato a tutti di inclusione, creatività e valore del dono.

Ad abbracciare la campagna sono stati 12 Comuni della zona jonica messinese: Alì, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Forza D’Agrò, Itala, Mongiuffi Melia (dove giunta e consiglio comunale si sono autotassati per aderire alla campagna) Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea e Taormina. Un’unione che ha dimostrato come il territorio, quando si muove insieme, può costruire esperienze meravigliose.

Una delle azioni più significative della campagna ‘Cuori CerAmici’ è stata l’attività di sensibilizzazione svolta nelle scuole. In ogni plesso visitato si è spiegato agli alunni quanto sia importante accogliere, considerare e rispettare chi può sembrare diverso. Per tantissimi di loro, quest’anno, l’uovo di Pasqua ha avuto un significato nuovo e profondo, diventando simbolo di sostegno e amore.

Ringraziamenti speciali vanno all’agenzia Lisciotto Viaggi, che ha donato cinque soggiorni in una località turistica, grazie ai Golden ticket nascosti in alcune uova, e alla Farmacia Schultze, partner solidale, che ha creduto nel progetto fin dall’inizio.

“Il nostro territorio ha dimostrato una sensibilità straordinaria”, afferma Carmelo Caporlingua, presidente del Centro diurno Autismo. “Questo risultato va oltre i numeri, è un abbraccio collettivo alle famiglie che vivono l’autismo ogni giorno con coraggio. Ringraziamo chi ha creduto nel nostro progetto e ha reso possibile questo successo – aggiunge Danilo Rizzo, responsabile amministrativo –; ogni uovo distribuito è stato un seme di consapevolezza e di appartenenza”.

Per Alessandro Silipigni, “è stato un onore prima ancora che un piacere contribuire a generare un flusso di energie positive attorno al Centro di Nizza. La soddisfazione più grande, come professionista e come persona, è sapere di poter mettere le mie competenze al servizio di una realtà che, da anni, cammina accanto alle persone con autismo e alle loro famiglie, con dedizione, competenza e autentico affetto”.

