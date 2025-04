Messina, sottoscritta a palazzo Zanca la convenzione per la costituzione della rete dei musei

StrettoWeb

Presente il sindaco Federico Basile, è stata sottoscritta oggi a palazzo Zanca la convenzione per la costituzione della rete dei musei e delle realtà espositive tra il Comune di Messina e i soggetti referenti dei musei e delle collezioni tematiche del territorio cittadino. La finalità dell’iniziativa è la costituzione di una rete museale ed espositiva per la promozione turistica e culturale della città di Messina, di cui il Comune coordinerà la divulgazione attraverso i propri canali istituzionali e le attività che si svilupperanno.

La soddisfazione di Basile

“La creazione di questa rete – ha spiegato il sindaco Basile – consentirà al nostro patrimonio artistico e scientifico di essere ulteriormente valorizzato, con Messina centro di riferimento e meta strategica per il turismo culturale. Si tratta di un metodo sinergico e innovativo per mettere in evidenza la bellezza e la ricchezza del patrimonio della nostra città attraverso le peculiarità in un percorso di crescita e di sviluppo. L’obiettivo è potenziare, in maniera sinergica e condivisa, l’offerta turistica e culturale”.

Le parole di Caruso

“La convenzione, che è stata sottoscritta oggi – ha proseguito l’assessore alle Politiche culturali e al Turismo Enzo Caruso, che coordinerà la rete – prevede l’istituzione di un tavolo condiviso finalizzato alla creazione di una rete sempre più consolidata. L’accordo, costituito dai soggetti firmatari, definirà le strategie generali e il piano di comunicazione delle attività. Il Comune di Messina avrà un ruolo strategico e di supporto tecnico-scientifico per le azioni inerenti al progetto VISIT-ME”.

