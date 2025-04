Messina Social City, cercasi direttore generale | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

La domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto facente istanza, al seguente indirizzo: messinasocialcity@pec.it e, pena esclusione, con l’oggetto recante “avviso pubblico di selezione per acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’azienda speciale Messina Social City”. Il termine perentorio per la presentazione della domanda verrà a scadere improrogabilmente alle ore 12:00 del giorno 08 maggio 2025. Il candidato dovrà inviare la domanda, firmata digitalmente, da PEC allo stesso intestata includendo ogni allegato esclusivamente in formato PDF, a pena di inammissibilità, e cioè il curriculum vitae e la fotocopia del documento di identità in corso di validità. L’inoltro telematico della domanda in modalità diversa non sarà ritenuto valido.

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non saranno ammesse domande inviate via fax, via posta elettronica ordinaria o a mezzo raccomandata. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti per errore dell’aspirante nell’indicazione del recapito, né da eventuali disguidi, comunque imputabili al fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.