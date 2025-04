Messina, il sindaco: “dedicheremo un luogo a Sara per far rinascere la speranza”

StrettoWeb

“Non ci sono parole per commentare quello che è successo a questa povera ragazza. Bisogna parlare e affrontare temi che sembrano scontati e invece non lo sono. Capire che il rispetto della persona deve essere più importante di tutto. Bisogna, come istituzioni, lavorare per sollecitare lo spirito di coesione sociale”. Lo dice il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha partecipato ieri sera alla fiaccolata per ricordare la studentessa Sara Campanella uccisa da un collega universitario a Messina . “Per ricordare Sara – prosegue – oggi, parlando con la mamma. abbiamo deciso di creare qualcosa, nel luogo dov’è avvenuta la tragedia, che rifaccia nascere la speranza”.

