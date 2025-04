Messina: sequestrati 20 chili di pescato, donato ad un ente caritatevole

StrettoWeb

In data odierna, sabato 5 aprile, sono stati sequestrati circa 20 kg di pescato di vario genere (seppie e occhiate) in località Torre Faro, in quanto privo della tracciabilità e quindi prelevato abusivamente. E’ stato elevato un verbale amministrativo di 1.500 €. Il pescato è stato giudicato idoneo al consumo umano dall’Asp Messina e pertanto è stato donato ad un Ente caritatevole locale.

L’operazione si inserisce in una attività di controllo periodico condotto dall’ Autorità marittima di Messina per garantire la tutela delle risorse biologiche marine e preservarne l’habitat.

