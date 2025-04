Messina, Scurria incontra alcuni residenti di Bisconte

StrettoWeb

“Un gruppo di residenti che vivono nell’area di risanamento “Bisconte” mi ha invitato a partecipare ad un incontro per discutere del progetto che prevede la costruzione di altri “Palazzoni” a pochi metri dal Condominio di 189 alloggi costruito nel 2006. L’incontro è previsto per le ore 10 di sabato 26 aprile”. E’ quanto ha affermato Marcello Scurria, ex subcommissario al Risanamento di Messina.

