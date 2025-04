Messina, Salvo Puccio nominato direttore generale di Arismè

StrettoWeb

In attesa della selezione per individuare il nuovo direttore generale di Arismè, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha affidato l’incarico, in via momentanea, a Salvo Puccio, direttore generale del Comune della città dello Stretto. La nomina è stata formalizzata con un decreto, per garantire continuità operativa all’Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana. Puccio non avrà nessun compenso.

