Tragedia a Messina dove un uomo senza vita è stato rinvenuto, dopo una segnalazione di un cittadino, nell’ex biglietteria della stazione marittima in via don Blasco. Sul posto le forze dell’ordine, che hanno avviato le prime indagini per capire l’identità dell’uomo (si tratterebbe di una persona straniera), ed i medici del 118. Non è ancora chiaro se si tratta di una morte violenta o se il decesso è dovuto a cause naturali.

