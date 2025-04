Messina, recuperata una tartaruga marina “Caretta Caretta”: affidata al centro di Brancaleone

StrettoWeb

Nel fine settimana l’attività della Capitaneria di porto di Messina, mirata alla salvaguardia dell’ambiente marino e del suo habitat, si è intensificata. Venerdì 4 aprile è stato recuperato un esemplare di tartaruga marina “Caretta Caretta” di circa 70 kg in località S. Agata di Messina. Specie fortemente minacciata di estinzione in tutto il Bacino del Mediterraneo. Il povero animale aveva un amo conficcato nella bocca. Ferito ed in difficoltà per alimentarsi si è arenato sulla spiaggia stremato.

Una pattuglia della Capitaneria di porto, in seguito ad una segnalazione di un passante, ha recuperato la tartaruga e successivamente ha affidato la stessa al Centro di recupero tartarughe marine di Brancaleone.

