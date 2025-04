Messina, il Presidente del Consiglio Comunale apre le porte della Presidenza ai cittadini

StrettoWeb

Il Presidente del Consiglio Comunale di Messina, Nello Pergolizzi, annuncia l’avvio di un ricevimento settimanale dedicato ai cittadini, a partire dall’8 maggio p.v., presso la Presidenza del Consiglio Comunale (primo piano di Palazzo Zanca). L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire il dialogo diretto tra istituzioni e comunità, incentivando la partecipazione dei residenti ai processi decisionali e la trasparenza amministrativa. Questo nuovo servizio nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra Comune e territorio, in un momento storico in cui cresce l’esigenza di una maggiore vicinanza delle istituzioni alle istanze

quotidiane dei cittadini. L’ascolto attivo, infatti, consente di accogliere proposte, segnalazioni e suggerimenti utili per migliorare l’azione amministrativa e promuovere interventi mirati allo sviluppo locale.

“Credo fermamente che il confronto diretto con i cittadini rappresenti uno strumento fondamentale per garantire l’efficacia e la legittimazione dell’azione amministrativa. Aprire le porte della Presidenza significa ribadire il dovere delle istituzioni di essere vicine alle persone, ascoltarne le necessità e lavorare insieme per il bene comune“. Con questo nuovo servizio, la Presidenza del Consiglio Comunale di Messina intende rafforzare la partecipazione civica e promuovere un sistema di governance locale sempre più inclusivo e trasparente, capace di rispondere alle esigenze concrete della collettività.

Modalità di ricevimento

• Giorno: ogni giovedì

• Orario: dalle ore 16,00 alle ore 18,00

• Luogo: Presidenza del Consiglio Comunale, primo piano di Palazzo Zanca

• E-mail: presidenza.consiglio@comune.messina.it

• Telefono: 0907722447 – 0907722753 (in orario d’ufficio)

È inoltre possibile richiedere un appuntamento telefonico o via e-mail, anche in altra giornata, contattando la Presidenza del Consiglio Comunale ai recapiti sopra indicati.

