Messina, al via il “Parco Mobile per la Sicurezza Stradale”

StrettoWeb

E’ stato inaugurato questa mattina a piazza Duomo il “Parco Mobile della Sicurezza Stradale”, nell’ambito del progetto Icaro, un’iniziativa della Polizia Stradale, in collaborazione con ANAS e patrocinata dal Comune di Messina, che prevede due mattine di attività didattiche a tema. Presenti il prefetto di Messina Cosima Di Stani, che ha tagliato il nastro inaugurale, il questore di Messina Annino Gargano, il vicesindaco Salvatore Mondello, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, le massime Autorità di Polizia e Carabinieri, rappresentanze scolastiche dai 4 ai 7 anni degli Istituti comprensivi di Messina e provincia. “Il tema dell’educazione stradale – ha dichiarato il Vicesindaco – non può che essere al centro di ogni ragionamento in materia di sicurezza e più in generale di viabilità. Sensibilizzare i cittadini fin da piccoli è un’attività meritoria che come Amministrazione comunale condividiamo e incentiviamo, in linea con la programmazione complessiva della mobilità che abbiamo voluto avviare”.

Il Parco Mobile non è altro che una simulazione che riproduce un percorso stradale, nel quale i ragazzini possono imparare a distinguere segnaletica e regole, nell’ottica di una fruizione consapevole e sicura delle strade. Le volanti e le moto della Polizia stradale saranno a disposizione dei bambini, che potranno conoscerne caratteristiche, funzioni e potenzialità. Un momento di apprendimento attraverso giochi e filmati, che passa anche attraverso la memoria delle tante vittime della strada e di femminicidio, attraverso lo stop delle attività, con un minuto di silenzio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.