Messina, il “Parco Mobile della Sicurezza Stradale” della Polstrada arriva a Piazza Duomo: lezioni di legalità per i più piccoli

“L’educazione stradale è un concetto da grandi, ma lo si impara da piccoli”. È questo lo spirito del “Parco Mobile della Sicurezza Stradale” che nei giorni 7 e 8 aprile dalle 8.00 alle 14.00 animerà Piazza Duomo a Messina. Alle 11.00 le attività didattiche si fermeranno per osservare un minuto di silenzio, insieme ai bambini delle scuole e i loro docenti, in memoria di Sara Campanella e di tutte le vittime di femminicidio e di violenza stradale. Iniziativa della Polizia Stradale che, con il patrocinio del Comune di Messina, la collaborazione tecnica dell’Anas di Catania e il sostegno come media partner del gruppo editoriale Società Editrice Sud Gazzetta del Sud – Giornale di Sicilia, rientra nell’ambito degli eventi del “Progetto Icaro”, giunto quest’anno alla sua 25^ edizione. Il Parco Mobile conterà su strutture che riproducono un percorso stradale all’interno di una città in miniatura in cui i piccoli allievi potranno imparare a conoscere la segnaletica stradale esercitando-si all’apprendimento ed al rispetto delle regole per diventare utenti della strada sicuri e consapevoli.

Saranno migliaia gli alunni presenti in Piazza provenienti dagli Istituti Comprensivi di Messina e provincia, accompagnati dagli insegnanti e dai rispettivi Dirigenti Scolastici che hanno aderito all’iniziativa. Due intere mattinate dove i piccoli potranno salire a bordo delle auto e delle moto della Polizia Stradale vivendo in prima persona momenti da “poliziotto”. Ad accoglierli anche la Lamborghini Huracàn ed il Camper Azzurro della Polizia Stradale, un’aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli. Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza, giocando.

“Il fenomeno dell’incidentalità stradale – afferma il Questore Annino Gargano – ha molteplici cause e conseguenze: sociali, economiche, emotive. In questo senso la continua ricerca di un dialogo convincente con gli utenti della strada, in particolar modo con i più piccoli, diventa strumento irrinunciabile per educare e costruire un cittadino consapevole ed un conducente responsabile”. “Il nostro obiettivo – dichiara il Dirigente della Polizia Stradale Antonio Capodicasa – sarà quello di coinvolgere ed educare i bambini, nell’età compresa tra i 4 ed i 7 anni, ai corretti comportamenti da tenere verso il prossimo ed in particolare quelli sulla strada, perché solo una efficace educazione può instaurare negli alunni una cultura formativa e ci-vile che diventi, così, parte integrante del loro modo di vivere”.

“Con grande entusiasmo – afferma il sindaco Federico Basile – ospitiamo in Piazza Duomo il Parco Mobile per la Sicurezza Stradale, un’iniziativa di straordinaria importanza per la nostra comunità. Il Comune di Messina è orgoglioso di sostenere questo progetto, che rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’importanza del rispetto delle regole della strada. Coinvolgere le scuole in questo percorso educativo è fondamentale: i ragazzi di oggi sa-ranno i conducenti e i pedoni di domani, ed è nostro dovere fornire loro gli strumenti per sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità. Investire nella cultura della sicurezza significa prevenire incidenti e salvare vite. Ringrazio la Polizia Stradale e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, con la convinzione che l’educazione sia la chiave per costruire un futuro più sicuro per tutti“.

