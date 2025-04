Messina: ecco Paolo Failla con il suo romanzo “Milano, origami e caffè”

StrettoWeb

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della narrativa italiana e del giallo contemporaneo: venerdì 19 aprile alle ore 17:30, la Fumetteria La Torre Nera di Messina ospiterà un incontro speciale con Paolo Failla, autore del romanzo Milano, origami e caffè, edito da WritersEditor. Il libro, un intreccio affascinante di crimini, rimorsi e riflessioni esistenziali, ha già conquistato l’attenzione del pubblico per il suo stile coinvolgente e l’originalità della trama.

Durante l’incontro, l’autore dialogherà con il pubblico, racconterà la genesi del romanzo, approfondirà i temi portanti dell’opera e firmerà copie del libro.

