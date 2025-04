Messina, a Palazzo dei Leoni l’evento “verso una società multietnica”

StrettoWeb

Si terrà martedì 29 aprile alle ore 10.30, presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni a Messina, l’incontro dal titolo “Verso una società multietnica: l’insieme di valori aggiunti”, promosso dall’Associazione Solidarity in Action, presieduta da Giuseppe Scalzo, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina. All’appuntamento, moderato moderato da Silvana Paratore, legale esperta in Politiche sociali, sarà presente il sindaco Federico Basile, e parteciperanno in qualità di relatori: la dirigente scolastica dell’I.I.S. A.M. Jaci, Maria Rosaria Sgrò; il presidente dell’Associazione Education in Progress, Aldo Cammarata; la psicologa Rosaria Piccolo; il responsabile per il Sud Italia e la Sicilia della Fondazione Porte Aperte ETS, Giuseppe Cantello; e il professore associato di diritto costituzionale e pubblico, Alberto Randazzo.

L’Associazione Solidarity in Action opera da anni sul territorio messinese a sostegno degli immigrati, offrendo non solo aiuti materiali come vestiario, calzature e beni di prima necessità, ma anche supporto concreto attraverso attività formative e sociali. Tra queste, lezioni introduttive di lingua italiana, corsi di ricamo e iniziative orientate all’inclusione e all’integrazione sociale. L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire le dinamiche legate all’immigrazione e per riflettere su come una società multietnica, se fondata su rispetto e inclusione, possa trasformarsi in una ricchezza culturale, sociale ed economica, favorendo lo scambio di idee e la crescita collettiva.

