Messina, il Palazzetto dello Sport di Furci Siculo intitolato a Lorena Quaranta | FOTO

Il Palazzetto dello Sport di Furci Siculo, in provincia di Messina, oggi è stato intitolato a Lorena Quaranta, la giovane studentessa la cui vita è stata spezzata troppo presto dalla violenza nel 2020. “Questo gesto vuole rendere omaggio non solo a Lorena, ma anche a tutte le donne vittime di violenza. In questo momento di particolare emozione, ci stringiamo con affetto e solidarietà attorno alla famiglia di Lorena, come anche a tutte le famiglie che, come quella di Sara, hanno vissuto il dolore di una simile perdita”, è quanto afferma il sindaco metropolitano Federico Basile.

“È un segno tangibile del nostro impegno e della nostra volontà di non dimenticare, nella consapevolezza che solo lavorando insieme – istituzioni, cittadini, associazioni – possiamo mettere fine a questa odiosa barbarie. Il Palazzetto porterà il suo nome come simbolo di speranza, rispetto e memoria“, conclude Basile.

