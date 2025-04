Messina, omicidio Sara Campanella: le prime parole del fidanzato, “mondo sporco, assassini senza pietà. Non lo accetto, addio amore mio”

StrettoWeb

“Ciao amore mio! Tutto questo non doveva succedere.. proprio a noi due no.. non lo posso accettare, mi è stato tolto un pezzo del mio cuore… la mia bambina spero solo ti sia fatta giustizia per come si deve, in questo mondo sporco e pieno di assassini senza pietà, tu sei e sarai per sempre dentro di me! Ciao amore della mia vita…Ti porterò sempre dentro di me!”. E’ questo il post pubblicato da Antonino Fricano, fidanzato di Sara Campanella.

