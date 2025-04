Messina, omicidio Sara Campanella. L’avvocato dell’assassino: “sto valutando se accettare o meno il mandato”

StrettoWeb

Sta valutando se accettare o meno il mandato l’avvocato Raffaele Leone, il legale nominato dai genitori di Stefano Argentino, il 27enne fermato per l’omicidio della giovane studentessa universitaria sgozzata per strada a Messina. “Non ho ancora incontrato i genitori che ho conosciuto anni fa per una causa civile. Persone assolutamente normali e perbene. Ovviamente la famiglia è sconvolta. Aspettiamo di capire cosa fare e di leggere gli atti”, ha detto. Al legale sono stati notificati l’avviso dell’interrogatorio di garanzia, che si terrà domani, e quello dell’esame autoptico a cui la famiglia del ragazzo parteciperà con propri consulenti. “Stefano non l’ho mai visto, non so davvero nulla di lui. So solo che ieri era tornato a casa e che in piena notte i genitori si sono trovati nell’appartamento i carabinieri”, spiega.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.