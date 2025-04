Messina, omicidio di Sara Campanella: l’assassino la molestava da anni, dopo averla sgozzata è stato inseguito

StrettoWeb

“Da quando Sara Campanella si era iscritta all’università Stefano Argentino le manifestava attenzioni e cercava di conquistare il suo interesse con comportamenti molesti”. Lo ha detto il procuratore di Messina D’Amato a proposito del fermato per l’omicidio della giovane universitaria Sara Campanella uccisa a Messina.

Universitaria uccisa, pm: “quadro accusatorio è solido”

Parlano di “solido quadro accusatorio” i pm che hanno disposto il fermo di Stefano Argentino, il 27enne di Noto accusato di avere ucciso la collega di università Sara Campanella, ieri, a Messina. Il provvedimento cautelare, eseguito nella notte, si basa sulle testimonianze dei passanti che hanno assistito al delitto e sulla visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Universitaria uccisa, un teste ha rincorso l’aggressore

Non solo i compagni di corso che hanno assistito al delitto ma anche altre persone presenti in via Gazzi a Messina, dove Sara Campanella è stata sgozzata ieri pomeriggio, hanno collaborato con gli investigatori. “Immediatamente queste persone che si sono trovate loro malgrado testimoni in quel momento – ha detto il sostituto procuratore Marco Colamonici – hanno prestato soccorso alla vittima e hanno avvisato le forze dell’ordine e l’ambulanza. Uno di loro, addirittura, ha cercato di inseguire l’autore dell’omicidio per un tratto anche lungo e poi ha fornito una descrizione che è stata utile“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.