Messina: è morto Santino Bonfiglio, volto storico della sinistra in città

Lutto nella sinistra messinese. All’età di 80 anni è morto Santino Bonfiglio, docente di lettere, e storico attivista a Messina. Ha fatto parte di Democrazia Proletaria, Rifondazione Comunista e del movimento No Ponte. E’ stato consigliere di circoscrizione ed era molto vicino all’ex sindaco Renato Accorinti. Sui social in tanti stanno esprimendo il dispiacere per la scomparso di Bonfiglio.

Il cordoglio del Pd

“ A nome del Pd di Messina – afferma Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico – esprimo grande tristezza per la scomparsa di Santino, compagno di straordinaria passione e impegno, sempre in prima fila nelle battaglie per una società più giusta e solidale, e in quella contro il ponte sullo stretto che è stata quasi una ragione di vita. La sua voce, sempre dalla parte dei più deboli, lascia un vuoto enorme nella nostra comunità. Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno condiviso con lui un cammino di lotta, giustizia e dignità”.

