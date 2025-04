Messina, lunedì consiglio comunale straordinario sul caos acqua

StrettoWeb

Lunedì 28 aprile, alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Messina è convocato in seduta straordinaria. L’Aula discuterà il seguente ordine del giorno: “Attuale situazione relativa alla potabilità dell’acqua nei rubinetti della condotta cittadina, dello stato di attuazione dei lavori di messa in sicurezza dei pozzi cui fa riferimento l’ordinanza del Sindaco Basile dello scorso 5 settembre 2024, e, più in generale, degli strumenti che Amministrazione comunale e AMAM stanno attuando per prevenire eventuali criticità idriche nell’imminente periodo estivo”.

