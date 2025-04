Messina, Lions Day 2025: prevenzione, solidarietà e volontariato a Piazza Duomo

StrettoWeb

“La volontà di fare insieme” è stato lo slogan che ha animato l’edizione 2025 del Lions Day, svoltasi sabato 12 aprile a Piazza Duomo a Messina. Un evento all’insegna della prevenzione sanitaria, della solidarietà e della cultura del volontariato, che ha visto protagonisti i Lions Club della Zona 7 – Messina Host, Messina Ionio, Messina Peloro, Messina Tyrrhenum, Messina Colapesce e Messina Cristo Re – insieme ai volontari della Protezione Civile, uniti da un obiettivo comune: servire la comunità con impegno e spirito collaborativo. Organizzato dai Lions con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale, l’evento ha registrato un’importante partecipazione della cittadinanza, grazie all’allestimento del Villaggio della Prevenzione Sanitaria. Medici e volontari Lions hanno effettuato screening gratuiti, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione e alla sensibilizzazione su temi fondamentali per la salute pubblica.

Parallelamente, il Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile ha animato una giornata di attività e confronto, in vista delle iniziative previste tra il 15 maggio e il 31 ottobre nell’ambito della campagna antincendio boschivo. I volontari saranno impegnati in attività di avvistamento, deterrenza, supporto al Corpo Forestale e ai Vigili del Fuoco nella lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia, oltre che in interventi diretti per lo spegnimento di focolai vegetazionali. Una giornata, dunque, che ha coniugato concretezza, spirito di servizio e senso di comunità, testimoniando quanto la sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini possa fare la differenza.

