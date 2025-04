Messina, lavori di manutenzione della rete idrica | DETTAGLI

StrettoWeb

Martedì 22 aprile, dalle ore 8 alle 18, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare in via Comunale per San Michele a Messina, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Giostra e la via Sagittario. Il provvedimento è stato disposto per permettere ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica in via Comunale per San Michele, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Giostra e la via Sagittario.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.