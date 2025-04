Messina: iscrizione del Gruppo Comunale di Volontariato al Runts

StrettoWeb

Si è concluso l’iter burocratico per il riconoscimento del Gruppo Comunale di Volontariato come nucleo operativo di Protezione Civile del Comune di Messina. A seguito della conclusione dell’istruttoria da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è stato pubblicato il decreto di iscrizione che sancisce ufficialmente l’ingresso del Gruppo nel registro nazionale. Un importante traguardo per il Comune di Messina, che vede così rafforzata la propria rete di volontariato in ambito di Protezione Civile, garantendo una maggiore efficienza nelle attività di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio.

La soddisfazione di Basile e Minutoli

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Federico Basile e dall’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, i quali hanno sottolineato l’importanza di questo riconoscimento per il potenziamento delle attività di supporto alla cittadinanza. Nei prossimi giorni, i rappresentanti istituzionali saranno a Catania per partecipare all’evento “Maratona dei Sindaci”, organizzato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC), durante il quale verranno premiati i Comuni virtuosi nel campo della Protezione Civile. “Questo risultato è il frutto di un impegno costante e della dedizione dei volontari che operano quotidianamente per la sicurezza della nostra comunità. L’iscrizione al RUNTS è un ulteriore passo avanti verso una maggiore strutturazione e riconoscimento del nostro operato”, hanno dichiarato il sindaco Basile e l’assessore Minutoli.

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno a sostenere e valorizzare le attività di Protezione Civile, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo. Un particolare ringraziamento va anche ai volontari che hanno collaborato all’ufficio e al coordinatore Sabrina Palumbo, per l’impegno e la dedizione che hanno reso possibile questo risultato.

