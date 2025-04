Messina, interventi straordinari sulla condotta fognaria in via Scopelliti a S. Lucia sopra Contesse

StrettoWeb

Lunedì 7 aprile, la società AMAM SpA eseguirà lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria lungo via Scopelliti, a S. Lucia sopra Contesse a Messina. L’assessore alla Manutenzione Beni e Servizi Massimiliano Minutoli ha reso noto che l’intervento, frutto della collaborazione tra Comune, AMAM e la II Municipalità, mira a risolvere un’annosa problematica della rete fognaria della zona. Nello specifico, AMAM si occuperà della pulizia delle griglie, delle caditoie e dell’espurgo, mentre al Dipartimento Manutenzione Strade è stato affidato il compito di realizzare due nuove griglie di raccolta.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, con apposita ordinanza viabile è stato istituito per lunedì 7 aprile il divieto di sosta su entrambi i lati di via Scopelliti, dalle ore 8:00 alle 18:00, con rimozione coatta dei veicoli.

