Messina, Gioveni: “chiudere gli asili nido in concomitanza con i funerali del Papa”

StrettoWeb

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha chiesto al sindaco Basile ed al presidente della Messina social city di “valutare l’opportunità di chiudere gli asili nido nella giornata di sabato 26 aprile per la concomitanza dei funerali di Papa Francesco. Ritengo possa essere un gesto dettato sia dalla circostanza del lutto nazionale per la scomparsa del santo padre – evidenzia Gioveni – sia dalla concomitante circostanza del ponte del 25 aprile“. “D’altronde – prosegue il consigliere – a prescindere dal tanto atteso momento delle esequie del pontefice che certamente incollerà davanti alla tv i cittadini di tutto il mondo, la chiusura degli asili nido non genererebbe di certo un disservizio visto che un po’ tutti i genitori dei piccoli in quella giornata non si ritroverebbero comunque ad essere impegnati in attività lavorative o addirittura altri si ritroverebbero possibilmente fuori sede per il ponte; contestualmente, il personale dei Nidi, evidentemente tutti o quasi tutti cattolici, potrebbe vivere con più trasporto e sentimento la cerimonia funebre”.

“Resta inteso – conclude Gioveni – che tutti gli altri servizi essenziali dedicati ai soggetti fragili (in particolare anziani e disabili) dovranno essere garantiti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.