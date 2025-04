Messina: giornata nazionale del Mare, avviate le celebrazioni organizzate dalla Marina Militare

StrettoWeb

Hanno avuto inizio questa mattina con l’Alzabandiera nel piazzale della Base Navale di San Raineri, a Messina, le celebrazioni organizzate dalla Marina Militare, nell’ambito della Giornata nazionale del Mare, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Messina, delle massime autorità locali e delle associazioni combattentistiche e d’Arma. Sono state aperte quindi alla città e, in particolare agli studenti di Messina e provincia, le porte della prestigiosa sede militare, per dare l’opportunità di conoscere le attività e le tradizioni dell’Istituzione, che da sempre si erge a presidio dei nostri mari. I numerosi eventi legati alla ricorrenza nazionale sono stati organizzati dal comando marittimo Sicilia e sono inseriti in un ricco programma finalizzato a promuovere la cultura del mare in tutte le possibili accezioni.

La cerimonia di questa mattina è stata anche l’occasione per conferire onorificenze e passaggi di grado, in un clima di grande serenità e commozione. “Ancora una volta mi pregio di aver preso parte ad un evento di grandissimo rilievo, che per me in particolare assume una significativa valenza; educare le nuove generazioni alla sostenibilità, all’amore per il mare, rappresenta un’opportunità unica, che va colta e fruita a pieno. Si tratta di valori solidi, universali, che non possono mancare nella cultura dei nostri giovani, sia come bagaglio personale, sia per l’individuazione di percorsi futuri a beneficio della collettività”, ha dichiarato il vicesindaco Mondello.

