Messina: giornata Mondiale sull’Autismo, grande partecipazione a palazzo Zanca

Si è conclusa con grande partecipazione e interesse la giornata di riflessione e sensibilizzazione organizzata dal Tavolo dell’Autismo, di cui il Comune di Messina è parte integrante, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. L’evento, che si è svolto nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, ha avuto come tema centrale “Inclusione in Azione” e ha visto la partecipazione di associazioni, scuole, professionisti del settore e famiglie. Nel corso della mattinata, sono stati affrontati diversi aspetti legati all’autismo e ai percorsi di inclusione, con testimonianze, interventi e proposte concrete per migliorare il supporto alle persone nello spettro autistico.

L’iniziativa si è aperta con una suggestiva rappresentazione teatrale a cura del Laboratorio Permanente per attori ASTRA, coordinato dal Policlinico di Messina. A introdurre l’evento, la dottoressa Francesca La Fauci Belponer, responsabile del percorso autismo “Il Brucaliffo” e neuropsichiatra infantile del Policlinico Universitario, diretto dalla professoressa Gabriella Di Rosa. A seguire, l’intervento della dottoressa Marilena Briguglio, neuropsichiatra infantile e anch’essa responsabile del percorso “Il Brucaliffo”.

Dopo un coffee break curato dalla Cooperativa Audacia e Caffè Barbera, i lavori si sono avviati con i saluti istituzionali e gli interventi del sindaco di Messina Federico Basile; della delegata della Rettrice dell’Università di Messina professoressa Elena Santagati; della Garante per la disabilità Tiziana De Maria; del Direttore Generale dell’ASP di Messina Giuseppe Cuccì e del Direttore Generale del Policlinico di Messina Giorgio Santonocito. Presenti tra gli altri, anche il Direttore amministrativo del Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, Mariafelicita Crupi, il ricercatore del CNR Giovanni Pioggia, il dott. Giacomo De Francesco del Centro per l’Impiego, e la dott.ssa Mariacristina Costanzo del Provveditorato agli Studi.

Le parole del sindaco Basile

Il sindaco Federico Basile nel suo intervento ha evidenziato: “L’inclusione sociale e il sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie sono una priorità per la nostra Amministrazione. Esprimo grande soddisfazione per la riuscita di questo evento, che ha dimostrato l’impegno della nostra comunità nel sensibilizzare su tematiche fondamentali e promuovere l’inclusione. Continueremo a lavorare affinché Messina diventi un modello di inclusività, dove ogni persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche, possa vivere pienamente la propria vita sociale, educativa e lavorativa. Vogliamo garantire che le persone con autismo siano protagoniste di una comunità che riconosce e valorizza le diversità come un’opportunità di crescita collettiva. Il nostro impegno non si ferma qui: sarà fondamentale creare nuove occasioni di confronto e collaborazione per sviluppare politiche sempre più efficaci e inclusive”.

Successivamente, è stato dato spazio alle associazioni, con gli interventi di Maria Potenzone, presidente dell’associazione “Nati per la Vita”, e Domizia Arrigo, presidente dell’associazione “Una Vita in Aut”. A seguire, la dottoressa Santina Patanè, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Messina, ha illustrato il lavoro svolto in ambito sanitario a supporto delle persone nello spettro autistico. Il contributo del CNR è stato portato dal dott. Giovanni Pioggia, mentre per la Cooperativa Audacia ha preso la parola Carmelo Caporlingua. Un momento particolarmente emozionante della giornata è stata la testimonianza di Gabriele Tavilla, che ha condiviso la propria esperienza personale legata allo spettro autistico, toccando profondamente tutti i presenti.

Le parole di Calafiore

L’assessore Calafiore ha sottolineato l’importanza di costruire una città più accogliente e consapevole, in cui istituzioni e cittadini collaborino per una vera inclusione. “Questa giornata è solo un passo verso un supporto concreto alle persone nello spettro autistico. Continueremo a implementare politiche inclusive nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle attività sociali e culturali. Come Tavolo dell’Autismo, lavoreremo in sinergia con le famiglie per creare una rete di supporto sempre più solida, affinché nessuno si senta solo”. L’evento si è concluso con una sessione aperta di discussione, durante la quale è emersa con forza l’importanza di fare rete tra istituzioni, famiglie e realtà del territorio per garantire una reale inclusione.

