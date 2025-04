Il Messina Futsal ospita la Gear Piazza Armerina nell’ultima partita della regular season

StrettoWeb

Terminerà domani, sabato 5 aprile, la regular season del campionato di serie A2 di calcio a 5. Nell’ultima giornata, il Messina Futsal ospiterà, al “PalaLaganà” di Montepiselli, la Gear Piazza Armerina. Piccolo e compagni affronteranno questa partita con il morale alto dopo il fondamentale successo ottenuto sul campo del Sammichele, valso il play-out contro una tra Sporting Hornets ed History Roma 3Z, compagini del girone C.

“Abbiamo conquistato tre punti importantissimi – ha dichiarato, in settimana, l’argentino Matias Sanz – . Venivamo da partite giocate molto bene, ma nelle quali, purtroppo, non eravamo riusciti a fare bottino pieno. Questa è una spinta emotiva per affrontare al meglio ciò che ci attende da qui in avanti, a cominciare proprio dalla gara contro la Gear Piazza Armerina. Un’altra affermazione accrescerebbe ulteriormente la fiducia del gruppo, poi avremo tempo per prepararci per il momento più importante dell’anno”. La gara, che inizierà alle ore 16.00, verrà arbitrata dai signori Domenico Saccà e Alessandro Alfredo Cartisano della sezione di Reggio Calabria (cronometrista Sebastiano Monaco di Acireale).

Programma 22ª giornata serie A2 (girone D): Messina Futsal-Gear Piazza Armerina; Castellana C5-Bitonto; Città di Acri-Ecosistem Lamezia; Futsal Canicattì-Futsal Mazara; Audace Monopoli-Sammichele; Canosa A5-Soverato.

Classifica: Soverato 50; Bitonto 48; Futsal Canicattì 42; Audace Monopoli 41;Gear Piazza Armerina 33; Futsal Mazara e Canosa A5 26; Ecosistem Lamezia 24; Castellana C5 21; Città di Acri 19; Messina Futsal 16; Sammichele 13.

Le ultime sul settore giovanile

Non è bastata una buona prestazione ai ragazzi dell’Under 19 per fare risultato contro i coetanei della Meta Catania, club campione d’Italia, che si sono imposti per 4 a 1 nella città dello Stretto. Primo tempo equilibrato e combattuto, chiuso a reti inviolate, nella ripresa gli etnei hanno avuto la meglio. Per i giallorossi a segno Damiano Saccone. Domenica 6 (ore 11.00) è in programma, infine, il confronto Città di Melilli-Messina Futsal.

