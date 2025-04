Messina Football U17 prima in regular season: ora i Playoff

StrettoWeb

Il Messina Futbol ha primeggiato nel girone A del campionato provinciale Under 17, completando la regular season davanti a tutte le avversarie. Nell’ultimo turno in calendario, Quattrone e compagni si sono imposti, al “Bonanno”, sul Riviera Nord per 2 a 1 (gol di Scapolla e Mento). Complessivamente sono 28 i punti sommati dalla squadra allenata da Rosario Mondello nelle 12 partite valide per stilare la graduatoria del girone A. I giallorossi hanno totalizzato 9 vittorie ed un pareggio, a fronte di 2 sole sconfitte, una delle quali rimediata all’esordio.

Un traguardo importante, che rappresenta l’ideale biglietto da visita per i playoff, che scatteranno lunedì 7 aprile nel match contro la Polisportiva Sant’Alessio, in programma al “Sorbello Stadium” (fischio d’inizio ore 15.00). Il Messina Futbol è stato inserito in un quadrangolare assieme a Pro Mende, Gsc Naxos e alla compagine santalessese. Due i preziosi “pass” in palio per le semifinali.

“I ragazzi hanno formato un gruppo unito, sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco ed i risultati sono il naturale prodotto di questa armonia – dichiara il direttore generale Gioacchino Quattrone -. Mister Mondello è stato bravo a creare una ben precisa identità, oltre a fare crescere tecnicamente e qualitativamente i giocatori a disposizione. Sono certo che faremo bene anche nei playoff, ma sempre senza particolari assilli o pressioni. La nostra stagione – conclude Quattrone -, indipendentemente da come terminerà, è stata un successo per ciò che ha dato in termini di socializzazione e sportivi”.

Classifica: Messina Futbol 28; Trinacria Messina 27; Riviera Nord 21; Pro Mende 17; Don Peppino Cutropia 14; Città di Villafranca 8; San Pier Niceto 6. Messana e Folgore f.c.

