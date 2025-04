Messina, Finocchiaro: “sul mercato Vascone basta demagogia, i lavori partono lunedì”

StrettoWeb

“Noto con disappunto che ancora oggi c’è chi, pur conoscendo bene le risposte, continua a sollevare interrogativi già chiariti, probabilmente nella speranza di ottenere visibilità sui giornali”. Così l’Assessore Massimo Finocchiaro, replica alle dichiarazioni del Presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto sui lavori di riqualificazione del mercato Vascone. “Il clamore mediatico attorno a “non notizie” – prosegue Finocchiaro – rischia solo di generare allarmismi legittimi ma ingiustificati”.

L’Assessore sottolinea l’attenzione costante dell’Amministrazione comunale per la vicenda: “siamo ogni giorno presenti sul campo, con i nostri tecnici per assicurare una gestione efficace dell’area provvisoria e per monitorare ogni fase del cantiere. Conosciamo perfettamente i disagi vissuti dagli operatori, e stiamo lavorando proprio per restituire alla città un mercato rinnovato e funzionale. Si attendeva un ultimo parere tecnico e, nel frattempo, l’impresa ha comunicato un ritardo operativo, subito affrontato con una sollecitazione da parte del Dipartimento Servizi Manutentivi e della Direzione Lavori. Possiamo confermare che, già da lunedì, come comunicato e assicurato dal Dipartimento Servizi Manutentivi e dall’ing. Certo, prenderanno il via le operazioni di smontaggio della vecchia copertura. Il Dipartimento seguirà con attenzione tutte le fasi dell’intervento. I fatti, come sempre, parlano più delle polemiche”.

