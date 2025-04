Messina, eletto il nuovo direttivo della Banca del Tempo “Zancle Solidale”

StrettoWeb

Si è svolta ieri, lunedì 28 aprile, presso l’Assessorato alla Banca del Tempo a palazzo Zanca, la consueta assemblea mensile della Banca del Tempo “Zancle Solidale”. Alla riunione hanno partecipato il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Banca del Tempo Liana Cannata, e l’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso, che hanno voluto testimoniare l’attenzione dell’Amministrazione comunale per le esperienze di cittadinanza attiva e mutuo aiuto presenti in città. Durante l’incontro si è proceduto all’elezione del nuovo consiglio direttivo dell’associazione. Al termine della votazione, Giuseppina Di Leo, già segretaria del gruppo, è stata nominata nuova presidente, subentrando a Marta Liotta, che continuerà a far parte dell’organigramma in qualità di tesoriera.

“La Banca del Tempo rappresenta una realtà preziosa per la nostra città”

“La Banca del Tempo rappresenta una realtà preziosa per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – perché promuove valori fondamentali come la solidarietà, la partecipazione attiva e la cura dei beni comuni. Il mio auspicio è che questa esperienza possa crescere ancora, coinvolgendo sempre più cittadini”.

L’assessore Liana Cannata ha sottolineato come “la proficua collaborazione già avviata con la Banca del Tempo sia una forma innovativa di scambio e cooperazione tra le persone, che arricchisce il tessuto sociale del nostro territorio. Continueremo a sostenere queste iniziative che valorizzano il tempo come bene comune, favorendo l’inclusione e il protagonismo delle cittadine e dei cittadini. È nostro impegno proseguire su questa strada, ampliando sempre di più le opportunità di scambio e crescita reciproca per tutti, in un costante impegno per costruire una città sempre più solidale e partecipativa”.

L’assessore Enzo Caruso ha voluto invece esprimere un ringraziamento alle componenti della Banca del Tempo: “grazie al loro impegno e alla loro operatività è stato possibile sistemare il banner a vela che segnala l’info point e sostituire le bandiere internazionali logorate presso il welcome point di Largo Minutoli. Questo dimostra come, attraverso gesti concreti, la cittadinanza attiva possa contribuire al decoro e all’accoglienza turistica della nostra città”.

L’assemblea si è conclusa con un momento di confronto sulle attività in programma per i prossimi mesi, nel segno della collaborazione tra istituzioni e associazioni cittadine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.