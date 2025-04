Messina: 4 denunce e 5 giovani segnalati per droga e ricettazione

StrettoWeb

Ieri 16 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel centro del capoluogo peloritano, con l’attuazione di pattugliamenti dinamici e posti di controllo, anche nelle ore notturne, finalizzati alla prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa, al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio, quelli connessi allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti, nonché alle condotte di guida irregolari e violazioni al Codice della Strada.

A seguito dei controlli effettuati, i Carabinieri hanno denunciato – a vario titolo – quattro persone rispettivamente per spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e favoreggiamento personale.

In particolare, nel corso dei servizi un uomo è stato controllato nei pressi degli imbarcaderi privati a bordo di un’autovettura che, da successive verifiche, è risultata oggetto di furto e con targa contraffatta e, per tale motivo, è stato deferito all’A.G. per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Inoltre un 20enne, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato sorpreso dai militari operanti nell’atto di cedere una dose di crack e pertanto deferito in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti. Infine i Carabinieri hanno denunciato un giovane per favoreggiamento personale, poiché rendeva mendaci dichiarazioni circa le modalità di acquisto di una modica quantità di crack e hashish rinvenuta nella sua disponibilità.

Nell’ambito dell’attività antidroga, cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana e hashish, detenute per uso personale.

