Messina: domani la processione della “Via Crucis”, la viabilità in città

StrettoWeb

Il servizio Mobilità Urbana del comune di Messina ha disposto per domani, venerdì 11 aprile, in occasione dello svolgimento della processione della “Via Crucis”, l’interdizione al transito veicolare delle strade interessate limitatamente al passaggio della processione. Domani il percorso prevede la partenza alle ore 21 dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace fino a raggiungere il Monastero di Montevergine.

Per ragioni viabili domani, dalle ore 19 alle 24, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via XXIV Maggio, per un tratto di 30 metri, antistante la chiesa di Sant’Eustochia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.