Messina: convenzione tra Atm e la società Sir, martedì la presentazione

Martedì 22 Aprile, alle ore 10, presso la sede di Atm Messina, si terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli della convenzione sottoscritta dall’Azienda Trasporti e la società Sir (Servizi in rete) con l’interlocuzione della Federazione provinciale dei tabaccai per la vendita dei biglietti del Tpl anche nei comuni della provincia. Sarà inoltre presentata una nuova tipologia di abbonamento per i parcheggi Cavallotti e Villa Dante e saranno illustrate le novità sui gratta e sosta.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente di ATM Carla Grillo e il presidente della Federazione provinciale dei Tabaccai di Messina Salvatore Barbera.

