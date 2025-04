Messina, controlli nei cantieri: Carabinieri e Ispettorato del Lavoro in azione contro abusivismo e irregolarità

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, personale delle Stazioni Carabinieri unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Milazzo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC. di Messina e Palermo, coadiuvati, per quanto di competenza, da personale dello S.PRE.SAL. dell’A.S.P. di Messina nonché da consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G., ha eseguito una serie di sopralluoghi nei pressi di vari siti sottoposti a lavori di costruzione e ristrutturazione nel territorio di Mamertino.

I controlli d’iniziativa rientrano in un programma d’azione a lungo termine, in sinergia con quanto promosso dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. (ME) dott. Giuseppe Verzera, volto al contrasto all’abusivismo edilizio e alle violazioni della normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’attività ispettiva proseguirà ancora, in previsione dell’imminente avvio della stagione estiva, a garanzia dell’applicazione delle necessarie misure di sicurezza a favore di lavoratori e manovalanze nonché per la tutela di tutto il territorio della piana milazzese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.