Messina, chiusa la strada provinciale 98

La sinergia tra la Città Metropolitana di Messina e gli enti pubblici del territorio prosegue con azioni concrete mirate al miglioramento delle infrastrutture stradali e alla sicurezza dei cittadini. Su richiesta dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina, Palazzo dei Leoni ha emanato un’ordinanza per la chiusura al transito del viadotto sul torrente Mazzarrà, situato lungo la strada provinciale 98 nel Comune di Terme Vigliatore. L’interdizione è stata adottata per consentire al Genio Civile di Messina di avviare i lavori di ricostruzione dei muri d’argine in prossimità del corso d’acqua, una misura indispensabile per garantire la piena sicurezza e funzionalità del ponte. Il controllo dell’osservanza delle disposizioni, è affidato agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e agli altri enti competenti secondo la normativa vigente.

Il sindaco metropolitano, Federico Basile, ha espresso il suo apprezzamento per l’attività di collaborazione interistituzionale: “stiamo operando in stretta sinergia con gli enti pubblici in modo da consentire un’azione concreta per il miglioramento delle infrastrutture nel nostro territorio metropolitano. La Città Metropolitana di Messina conferma il proprio ruolo strategico all’interno di un processo di sviluppo dei sistemi di collegamento viario provinciale”.

