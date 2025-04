Messina: cedole librarie della scuola primaria, consegna entro fine aprile

StrettoWeb

Con nota n. 13816 dell’11 aprile 2025, la Regione siciliana ha comunicato alle Istituzioni scolastiche, ai Comuni e alle librerie che il termine ultimo per la consegna delle cedole librarie relative alla scuola primaria per l’anno scolastico 2024/2025 è fissato a mercoledì 30 aprile 2025. Pertanto, si invitano i genitori che non abbiano ancora provveduto alla consegna delle cedole alle librerie a farlo entro la data indicata.

Si precisa che le cedole non consegnate entro il prossimo 30 aprile 2025 saranno considerate inutilizzate e i Comuni saranno tenuti a comunicarne il mancato utilizzo al competente Dipartimento regionale.

