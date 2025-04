Messina, Cacciotto: “la sicurezza del territorio è l’obiettivo principale del Villaggio di Cumia”

StrettoWeb

“Ieri pomeriggio si è registrato un passaggio importantissimo sulla sicurezza di Cumia. La Giunta Comunale ha infatti approvato nuovi progetti per un valore complessivo di 4 milioni di euro, finalizzati alla mitigazione del dissesto idrogeologico in alcune zone del territorio comunale, tra cui appunto Cumia“. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “Esprimo certamente soddisfazione tenuto conto che insieme a tutto il Consiglio della Terza Municipalità, fin dall’ inizio della consiliatura, abbiamo preso a cuore i problemi e le criticità, soprattutto di sicurezza, legate al territorio di Cumia e dei suoi abitanti. Quello consumatosi ieri, come ha dichiarato il primo cittadino, è un passo fondamentale per consentire l’inserimento di tali progetti nella programmazione finanziaria dell’ente e per procedere poi alla fase prettamente esecutiva“, evidenzia Cacciotto.

Previsti quindi, limitatamente a Cumia:

1) Villaggio di Cumia inferiore, via Comunale – Euro 400.000,00;

2) Villaggio di Cumia inferiore, via Roccadura – via Santa Marina – Euro 1.150.000,00.

“In questi mesi abbiamo sempre cercato di attenzionare le problematiche del territorio di Cumia all’ Amministrazione Comunale che, devo dire, si sta dimostrando “sensibile” alle esigenze della comunità alla luce anche dei continui disagi e pericoli che i residenti sono costretti ormai da tanti anni a sopportare. Ci sono stati incontri sul territorio ma anche a Palazzo Zanca e sono fiducioso che quanto “promesso” dall’ Amministrazione Comunale possa quanto prima essere eseguito, auspicando già che nei prossimi mesi alcuni lavori di messa in sicurezza del territorio possano già vedere la luce. A Cumia ci sono poi altri gravi problemi che fanno sempre parte della sicurezza e nei prossimi giorni saranno al centro di un’ incontro, sui luoghi, con il Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici e la comunità di Cumia insieme alla Terza Municipalità“, rimarca Cacciotto.

“Si tratta infatti dei muretti di contenimento della strada troppo bassi, pericolanti, che risalgono a circa 50 anni fa quando la strada era sostanzialmente agricola; muretti che in alcuni tratti sono addirittura mancati. Il rischio è veramente alto. Per non parlare poi della strada, l’unica per raggiungere il Villaggio, che, nella parte a valle è ridotta in pessime condizioni con serio pericolo per chi l’attraversa. Ed ancora una implementazione della pubblica illuminazione, soprattutto in alcuni tratti. La creazione di una strada alternativa a quella esistente è poi un altro specifico tema. Insomma, le cose da fare a Cumia non mancano certo ed accanto alla sicurezza, vera e propria priorità, c’è da garantire al Villaggio interventi di ordinaria manutenzione, servizi e la creazione di spazi pubblici ludici, del tempo libero e di socializzazione“, conclude Cacciotto.

