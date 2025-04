Messina, Cacciotto: “gestione Amam fallimentare”

StrettoWeb

“Non metto in discussione l’impegno che chi amministra AMAM ci metta quotidianamente né metto in discussione l’impegno che giornalmente tanti lavoratori della partecipata comunale ci mettano. È però sotto gli occhi di tutti che la gestione dell’ AMAM è purtroppo fallimentare”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto. “Non è che la cosa mi renda soddisfatto solo e soltanto per presa di posizione politica anzi al contrario mi preoccupa perché a rimetterci sono tanti e tanti cittadini. Da ieri tanti cittadini ed esercizi commerciali sono a secco e nessun confronto sul punto con la Municipalità, lo zero assoluto. Altro che decentramento e condivisione! Se a tutto ciò si aggiunge la questione “potabilità acqua” e che in diverse zone della Terza Municipalità da alcuni mesi sono ripresi (forse non sono mai terminati) i problemi con la durata dell’ erogazione idrica (Quartiere Lombardo – Case Gialle – Gazzi – Villaggio Aldisio), la misura è oltremodo colma. A tutto ciò si aggiunga una gestione del pronto intervento per quanto riguarda la manutenzione delle strade da bocciare sonoramente e senza alcuna condivisione con la Municipalità“, rimarca Cacciotto.

“Decine e decine di segnalazioni che vengono, se mai ciò accada, “smaltite” in tempi biblici. Fuoriuscite di acqua che per una riparazione bisogna spesso attendere settimane e settimane. Per non parlare di fogne che esplodono quotidianamente e che spesso sgorgano a cielo aperto o all’ interno delle case per giorni come ad esempio in via Caltanissetta a Bisconte. Il Sindaco deve fare qualcosa. Sicuramente bisogna revocare l’affidamento della piccola manutenzione e pronto intervento ad Amam che si trova, suo malgrado in difficoltà più totale e riconsegnarlo al dipartimento; urge sicuramente rafforzare le unità di lavoro all’ interno dell’ Aman perché veramente la situazione è diventata intollerabile e dove un emergenza idrica estiva rischia di mettere al tappeto l’intera città”, conclude Cacciotto.

