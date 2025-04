Messina, avviso pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati all’attivazione di tirocini di inclusione sociale

StrettoWeb

Il Comune di Messina rende noto che, con determina dirigenziale n. 2970/2025, ha approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati all’attivazione di tirocini di inclusione sociale per i beneficiari ADI (assegno di inclusione) e ai cittadini in possesso di ISEE non superiore a € 10.140,00 in carico al servizio sociale professionale.

SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono partecipare al presente Avviso tutti i cittadini che, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso dei seguenti requisiti:

– residenza nel Comune di Messina;

– “presa in carico sociale” a sensi del D.M. n. 160 del 29 dicembre 2023 – Linee guida di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato;

– ISEE 2024 non superiore a € 10.140,00 o appartenenza ad un nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di Inclusione (A.D.I.);

– stato di inoccupazione o disoccupazione;

-appartenenza a nucleo familiare non beneficiario di altre misure di politiche attive del lavoro (ad esempio tirocini extracurriculari, tirocini di inclusione socio lavorativa, percorsi di formazione in corso di svolgimento nell’ambito del Servizio Formazione Lavoro-SFL;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00,00 di oggi, lunedì 7 aprile 2025, alle 23,59 di domenica 27 aprile 2025, accedendo allo sportello telematico raggiungibile al link ttps://sportellotelematico.comune.messina.it/action%3Ac_f158%3Aaccesso.tirocini%3Binclusione.sociale. Per entrare nella piattaforma è necessario essere provvisti di SPID, o Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale Servizi (CNS).

AMMISSIONE AL BENEFICIO

Saranno ammessi al beneficio massimo 70 soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, che, in ordine di presentazione della domanda, e previo superamento del colloquio motivazionale, accetteranno il Voucher di servizio tramite patto di adesione. Al fine di favorire l’inserimento sociale e lavorativo delle donne (a prescindere dell’identità biologica) è prevista una quota di riserva pari al 30 % del numero voucher di servizio finalizzato all’attivazione dei tirocini di inclusione sociale e lavorativo.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso la sede del servizio Politiche Sociali, al front-office, piano terra, Palazzo Satellite – piazza della Repubblica n. 40, da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30; il martedì e giovedì, dalle 14,30 alle 16,30.

