Messina, approvati dalla Giunta Comunale progetti per 4 milioni contro il dissesto idrogeologico

La Giunta Comunale del comune di Messina ha approvato oggi pomeriggio nuovi progetti per un valore complessivo di 4 milioni di euro, finalizzati alla mitigazione del dissesto idrogeologico in alcune zone del territorio comunale. Il sindaco Federico Basile ha sottolineato l’importanza di questi interventi: “si tratta di nuovi progetti volti a risolvere le criticità emerse a seguito degli ultimi eventi alluvionali dello scorso febbraio. Questo è un passo fondamentale per consentire l’inserimento di tali progetti nella programmazione finanziaria dell’ente”.

Con l’approvazione della Giunta, si procederà ora alla fase esecutiva, che prevede l’avvio delle indagini e la redazione dei progetti esecutivi.

Gli interventi finanziati riguardano le seguenti aree:

Villaggio di Cumia inferiore, via Comunale – Euro 400.000,00;

Villaggio di Cumia inferiore, via Roccadura – via Santa Marina – Euro 1.150.000,00;

Contrada Scoppo – Euro 1.940.000,00;

Via Comunale Gesso – Euro 540.772,27.

“Risposta concreta e immediata alle esigenze di sicurezza del nostro territorio”

“Con questi progetti – ha concluso il sindaco Basile – forniamo una risposta concreta e immediata alle esigenze di sicurezza del nostro territorio”. Anche l’assessore alla Difesa del Suolo Francesco Caminiti, ha ribadito l’importanza degli interventi: “questi progetti rappresentano un ulteriore tassello nel lavoro che stiamo portando avanti per mettere in sicurezza le aree fragili del nostro territorio. Ora entriamo nella fase operativa con le indagini e la progettazione esecutiva, per arrivare quanto prima alla realizzazione delle opere”.

