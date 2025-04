Messina, un albero per Giostra: la comunità si prende cura del proprio quartiere

StrettoWeb

Un gesto semplice, ma dal grande valore civico. In occasione della Domenica delle Palme, l’Associazione Puli-AMO Messina, in collaborazione con la Parrocchia di San Matteo, promuove un’iniziativa di partecipazione attiva nel cuore del quartiere Giostra. Domenica 13 aprile, a partire dalle ore 16.00 a Piazza San Giovanni Bosco i volontari metteranno a dimora 16 nuovi alberelli nelle fioriere della piazza, insieme agli abitanti del quartiere, ai parrocchiani e a tutti cittadini che vorranno contribuire per rendere più bello il quartiere di Giostra. Un gesto di rinascita e speranza in vista della Pasqua, che vuole restituire dignità e vita agli spazi pubblici della città, valorizzando il protagonismo della comunità locale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto S.P.R. – Spazio Pubblico Resiliente, promosso da Puli-AMO Messina E.T.S., e sta coinvolgendo i quartieri di Camaro, Giostra e Tremestieri attraverso azioni partecipative di rigenerazione urbana. Il progetto, finanziato dalla Regione siciliana in forza del bando “Giovani e Sostenibilità 2022”, è supportato dal Comune di Messina, il CESV Messina – Centro Servizi per il Volontariato, la Consulta Giovanile di Messina e l’Associazione Ionio, impegnati al fianco dei cittadini per promuovere buone pratiche di cittadinanza attiva, inclusione e sostenibilità.

I volontari di Puli-AMO Messina invitano tutti i cittadini a partecipare a questo momento di condivisione. Partecipare è semplice: basta presentarsi in piazza San Giovanni Bosco a San Matteo domenica 13 aprile dalle ore 16.00 e unirsi alle attività di piantumazione. “Ogni albero che pianteremo è un simbolo di nuova vita e un invito a prenderci cura dei luoghi che viviamo ogni giorno” – spiegano i volontari di Puli-AMO Messina – “Perché ogni gesto, anche il più piccolo, può contribuire a rendere la nostra città più bella, accogliente e viva“. Appuntamento domenica 13 aprile 2025 dalle ore 16.00 a Piazza San Giovanni Bosco – Giostra (Messina).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.