Messina, al via la stagione per la scuderia Nebrosport

La scuderia Nebrosport è pronta a riaccendere i motori per l’inizio di una nuova entusiasmante stagione rallystica. Il primo appuntamento del 2025 vedrà il team protagonista alla 18ª edizione del Rally Valle del Sosio, in programma il 5 e 6 aprile. A difendere i colori della Nebrosport saranno il driver Carmelo Galipò e Antonino Marino sul sedile di destra. L’equipaggio affronterà le insidiose prove speciali palermitane a bordo della performante Skoda Fabia R5.

Dopo l’ultima apparizione al Tindari Rally 2024, dove ha conquistato un ottimo nono posto assoluto, Galipò è pronto a tornare in azione con l’obiettivo di confermare le proprie abilità e la competitività della squadra. Ricordiamo che nella scorsa stagione il driver santangiolese ha brillato vincendo per la seconda volta consecutiva la Coppa Over 55, un riconoscimento che testimonia la sua esperienza e determinazione. Con grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, Nebrosport è pronta a dare il massimo per inaugurare al meglio questa nuova annata sportiva.

